La trasferta di Crotone non evoca bei ricordi all'Inter. A ricordarlo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come quella di sabato sarà una gara fondamentale per i nerazzurri.



"Nella scorsa stagione, pochi mesi fa a dire il vero, l’Inter naufragò a Crotone e scatenò l’ira del d.s. Piero Ausilio, che senza mezzi termini chiamò in causa la squadra, salvando invece l’allora tecnico Stefano Pioli. Una sfuriata che servì a poco, perché i nerazzurri conclusero poi il campionato in maniera pessima, finendo per firmare una delle pagine peggiori della storia di questo prestigioso club. Sabato l’Inter tornerà in Calabria in una di quelle sfide che Spalletti ha indicato come partite check-in verso l’Europa".