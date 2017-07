Luciano Spalletti in conferenza stampa è stato chiaro: "Ci sono giocatori, che anche per il loro bene, è giusto che vadano a giocare altrove. Noi glielo faremo capire perché qui non serve confusione". In questa lista di giocatori non rientra Marcelo Brozovic, che per l'allenatore toscano è un giocatore di valore, anche se troppo discontinuo. Alla domanda sulla possibile partenza del croato, Spalletti ha risposto così: "Se andrà via? Dipende solamente solo da lui, i suoi mezzi tecnici non sono in discussione". Tradotto: l'Inter non vuole svenderlo, ma davanti ad una offerta adeguata, può partire.



PISTA ARSENAL - L'offerta giusta può arrivare dall'Arsenal, come rivela Espn. Wenger, dopo aver sistemato l'attacco con Lacazette e la difesa con Kolasinac, vuole lavorare sul centrocampo. Il croato è da tempo segnato in rosso sul taccuino dell'allenatore francese, da sempre attratto dai giocatori dalla grande qualità come Brozovic. Per questo nei prossimi giorni può arrivare una proposta seria nella sede dell'Inter per il croato, dopo che negli ultimi mesi è stato spesso accostato a squadre di Premier League come Chelsea e Manchester United. Brozovic ha una clausola rescissoria da 50 milioni valida solo per l'estero, ma al fronte di un'offerta da 20 può farlo partire, anche perché sarebbe una plusvalenza importante, dato che è stato pagato 8 milioni dalla Dinamo Zagabria nel gennaio 2015.