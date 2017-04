L'Inter è incappata nella serata di lunedì nell'ennesimo passo falso di una stagione maledetta. Il ko di San Siro contro la Sampdoria non solo non sfrutta il mezzo passo falso del Napoli contro la Juventus in ottica Champions League, ma si rivela un clamoroso harakiri anche in vista della rincorsa ad un piazzamento Uefa con l'Atalanta e la Lazio che scappano in avanti e il Milan che accorcia in vista del derby che si disputerà il sabato di Pasqua. E sotto la lente d'ingrandimento dei tifosi, ora è finito anche lo stesso Stefano Pioli.



EFFETTO PIOLI? FINITO DA DUE MESI - L'entusiasmo generato dal cambio in corsa fra Frank de Boer e Stefano Pioli si è di fatto esaurito e i primi segnali di un primo scollamento all'interno di un gruppo ricompattato, questo sì, dall'arrivo del tecnico emiliano si sono visti ben 2 mesi fa, quando un'Inter comunque positiva uscì sconfitta per 1-0 dallo Juventus Stadium. Da quel 5 febbraio l'Inter è uscita scricchiolante, così come le due vittorie successive contro Empoli e Bologna, e fino alla sconfitta, ancor più traumatica rimediata contro la Roma a San Siro.



MEDIA PUNTI DA DECIMO POSTO - Sì perchè sebbene la media punti dell'avventura di Pioli sia di quelle da primi della classe, il dato non si riflette allo stesso modo nelle ultime gare di campionato. Analizzando la classifica delle ultime 10 giornate di campionato l'Inter sarebbe infatti settima, mentre prendendo soltanto le ultime 5 giornate il dato peggiorerebbe con i nerazzurri che si ritroverebbero addirittura al decimo posto.



TENERE O CAMBIARE? - E se alla mancanza di risultati si abbinano le prime tensioni all'interno dello spogliatoio il giudizio sull'operato di Pioli non può che cambiare ulteriormente. I gesti di Brozovic (in campo) e Gabigol (in panchina) sono il simbolo di una tensione latente che potrebbe tornare ad esplodere all'ennesimo passo falso. Pioli, non tanto contro il Crotone (comunque in grande forma), ma proprio nel derby contro il Milan si gioca gran parte della propria conferma. Tenere o cambiare? E' una domanda che i tifosi nerazzurri non pensavano di doversi porre. Un quesito impensabile soltanto due mesi fa, quando "l'effetto Pioli" era ancora vivo.