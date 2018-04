Arrivano notizie dall'infermeria nerazzurra circa l'infortunio di Roberto Gagliardini, uscito per un problema ai flessori nel corso della sfida contro il Cagliari. A rendere note le condizioni del centrocampista italiano è il sito dell'Inter con questo comunicato:



“Risonanza magnetica per Roberto Gagliardini questa mattina all'Istituto clinico Humanitas di Rozzano dopo l'infortunio avvenuto nel primo tempo della partita contro il Cagliari. L'esame ha evidenziato una lesione del muscolo semimembranoso della coscia destra. Le condizioni del giocatore verranno valutate di settimana in settimana”.



Nessuna indicazione circa il possibile rientro, dunque, ma è quasi certo che Luciano Spalletti dovrà fare a meno di Gagliardini per gran parte di questo rush finale che vede l'Inter impegnata nella corsa Champions.