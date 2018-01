Beppe Bergomi, leggenda dell'Inter e ora opinionista Sky, dice la sua sul pareggio nerazzurro contro la Roma: "È stata una partita con tanti errori, dove la Roma ha cercato di proporre qualcosa di diverso a livello tattico. Perisic ha messo in mezzo delle palle pericolose, ma l’Inter fa fatica sempre per vie centrali. Il pareggio è comunque strameritato".



Due parole, poi, su Rafinha: "Rafinha? Può fare la mezzala in un centrocampo a tre che col mancino può rientrare e calciare. Se si rivelasse decisivo per la Champions varrebbe la pena esercitare il riscatto. Sturridge? Una scommessa si può fare, due no. Non è uno che ti dà qualcosa in fase di copertura, è più un centravanti".