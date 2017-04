L'avventura di Frank de Boer all'Inter si è conclusa ormai da tempo, ma la rabbia per la gestione scellerata del peggior momento della formazione nerazzurra in questa stagione continua a persistere nell'allenatore olandese e, soprattutto, nel suo staff. Michele Santoni, video e match analyst per de Boer ha raccontato e commentato così la sua esperienza a Milano ai microfoni di Vice Sports: "Sono successe così tante cose che potrei scriverci un libro. Ma siamo semplicemente arrivati nel momento sbagliato".



SCELTI DA UN THOHIR SENZA POTERE... - "Il presidente indonesiano Erick Thohir voleva Frank da molto tempo. Ma Frank è arrivato all’Inter quando quando Thohir aveva pochi poteri decisionali. In quel periodo non c’era quasi mai perché era vicino a suo padre che stava morendo".



... E SENZA SOLDI - "Thohir non aveva abbastanza soldi per guidare il club, questo ha permesso ai cinesi di Suning di entrare nel club".



ANCORA SOTTO CONTRATTO - "Adesso ho molto tempo libero perché siamo ancora ufficialmente nell’Inter. Il che significa che l’Inter ci pagherà fino alla fine di questa stagione".