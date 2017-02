Intervistato da Juvenews, l'ex centrocampista dell'Inter, Luis Suarez, ha parlato a tutto tondo della partita che vedrà i nerazzurri affrontare la Juventus: "Domani penso che sarà una bella partita perché entrambe sono in un buon momento e poi c’è questa grande rivalità da anni che alimenta ancora più interesse e curiosità. La Juventus vorrà ribadire la sua forza in casa mentre i nerazzurri dovranno fare una grande partita per batterla: gli ingredienti perché esca fuori un bel match ci sono tutti".



PAREGGIO - "Pronostico? Io punto al pareggio. Per l’Inter sarebbe importante uscire da Torino con un risultato positivo perché darebbe ulteriore morale per rifare una striscia di vittorie. L’obiettivo dei nerazzurri è quello di non perdere contatto con chi le sta davanti, la Juventus è molto forte e ripeto un pareggio sarebbe buono per l’Inter".



ICARDI VS HIGUAIN - "Questa sarà una bella lotta, sono due calciatori che se li metti in condizioni di fare bene sono pericolosissimi. Credo che una fetta grande della partita si giocherà in attacco: nel calcio se fai tutto bene ma se poi non fai gol resti sempre una squadra incompiuta".



LO SCUDETTO DEL '98 E CALCIOPOLI - "Il rigore su Ronaldo? Io penso che sia giusto parlarne, soprattutto a ridosso della partita, perché queste sono cose che rimangono nella storia. Quello che dico io che poi non bisogna esagerare, quello che è stato è stato, ora bisogna guardare al presente e al futuro, perché queste cose servono solo a fomentare la rabbia soprattutto dei tifosi. Dello scudetto del 2006 ho già parlato a suo tempo: io non l’avrei preso. Lo hanno tolto alla Juventus ma io non l’ho mai vinto e non lo prendo".