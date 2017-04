"Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova". Questa la massima, una delle più famose, di Agatha Christie, la giallista per eccellenza. Ma nel calcio, frenetico e costantemente alla ricerca della critica, due sconfitte fanno una prova. Stiamo parlando. ovviamente, dell'Inter di Stefano Pioli, un giallo che sembra, al momento, complicato da risolvere, dove è difficile trovare un semplice colpevole. Una cosa, però, è certa: se manca Roberto Gagliardini, la squadra nerazzurra soffre. E perde.



I DUE INDIZI - Uscito nell'intervallo della sfida con la Sampdoria, lasciando i suoi in vantaggio, ha visto Schick e compagni rimontare e sconfiggere la squadra di Pioli. Un infortunio alla caviglia, che lo ha lasciato ai box anche nel match dello Scida contro l'affamato, di punti salvezza, Crotone. Gaglio a casa, ed è festa per gli squali: due gol di Falcinelli e un'Inter lunga, distratta, che si è trovata imbarazzata di fronte alle certezze pitagoriche.



E IL TERZO... - Ora Gagliardini sta lavorando in vista del suo primo derby, un derby con vista Europa, un derby decisivo per le sorti continentali dell'Inter. Un derby in cui ci sarà per non far diventare la sua assenza la prova di un giallo, a tinte nerazzurre, altrimenti irrisolvibile.



