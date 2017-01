E inoltre ci sono tanti fattori che evidenziano la bontà del lavoro svolto dal tecnico emiliano, che all’Inter ha come prima cosa restituito orgoglio e unità d’intenti; mattoni costituenti di una mentalità adesso volta solo ed esclusivamente al raggiungimento del risultato.La rivoluzione Pioli ha avuto inizio dalle fondamenta. É partita dalla testa e si è trasferita al campo, dove ha dovuto metter mano sugli ormai atavici problemi. A partire dall’inconscia dipendenza da Mauro Icardi: perché se non segnava lui, le cose iniziavano seriamente a complicarsi.Ma qualcosa è cambiato anche sotto questo punto di vista: Banega, seppur poco impiegato, ha trovato la via del gol,(7 in stagione), Candreva è arrivato a 5 gol e 5 assist e in ultimo, Ivan Perisic, si candida con pieno diritto, a diventare l’uomo risolutore degli ultimi minuti. Detto in parole povere,La rivoluzione Pioli ha saputo toccare il cuore del problema, quel centrocampo sempre meno raccordo tra le diverse zone del campo. Un reparto in cui adesso agisce anche Roberto Gagliardini. A proposito, a quando il suo primo gol in nerazzurro?