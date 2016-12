Casting in corso a centrocampo per l'Inter: la mediana è il reparto sul quale proveranno a investire principalmente i nerazzurri a gennaio e sono diversi i nomi sul taccuino di Ausilio. A scremare la rosa tuttavia potrebbe pensarci... la Cina.



PAPERONE DIARRA - Uno dei nomi più caldi è quello di Lassana Diarra, con il quale l'Inter ha avuto contatti negli scorsi giorni: il francese è legato al Marsiglia fino al 2019, ma ha di fatto rotto con la società e ha le valigie pronte. La stampa transalpina questa mattina tuttavia rivela che non ci sono solo i nerazzurri sulle sue tracce: secondo La Provence infatti diversi club cinesi hanno già chiesto informazioni e hanno pronte ricche, ricchissime offerte di contratto per Lass, cifre alle quali l'Inter non può e non vuole arrivare. E Diarra? Recentemente lo stesso giocatore ha aperto la porta, a patto di un ingaggio faraonico...



SALE LUCAS - Scendono le quotazioni di Diarra, salgono prepotentemente quelle di Lucas Leiva: il brasiliano è in scadenza col Liverpool e ha già accettato la possibilità di trasferirsi in nerazzurro. Il rapporto poi tra l'Inter e il procuratore Kia Joorabchian può solo favorire questa operazione: Lucas balza in cima alla lista, ora resta solo da convincere Klopp a mollare la presa.