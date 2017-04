L'Inter si prepara ad affrontare il Napoli in un delicatissimo scontro diretto che arriva al termine di una settimana che ha visto la formazione nerazzurra in ritiro forzato all'interno delle mura di Appiano Gentile. Un ritiro imposto dalla proprietà cinese (arrivata oggi a Milano) e che dovrà servire da stimolo per Stefano Pioli e i suoi uomini. Proprio dal Suning sports center il tecnico emiliano presenterà la gara in conferenza stampa. La seguirà LIVE il nostro inviato Pasquale Guarro.



IL RITIRO - "Stare insieme serve soprattutto a quello, a lavorare e incontrarci collettivamente e singolarmente. Dobbiamo ritrovare la continuità. E’ stato importante il ritiro per il lavoro che abbiamo fatto. Il momento è delicato, le ultime prestazioni non sono state all’altezza, in questa settimana abbiamo messo tutto quello che dobbiamo per vincere la partita. Questa settimana ho allenato un gruppo di persone consapevoli della situazione, che le ultime prestazioni non ci appartengono e serve più lucidità dentro la partita. Il comunicato dimostra che siamo tutti responsabili di questo momento negativo ma siamo una famiglia e stiamo cercando di dare il massimo".



IL NAPOLI - "La distanza in classifica è ampia, il Napoli ha avuto più continuità. E' una squadra di grande qualità, organizzata e allenata bene. Lavora insieme da anni e ci sono stati innesti mirati per portare avanti il progetto del tecnico. La fase offensiva del Napoli è di livello altissimo, ma noi non siamo lontani da quei numeri".



FUTURO - "Non ho mai pensato alle dimissioni e mai lo farò. Il mio futuro? Se ne è parlato troppo e poco del presente. La presenza di Zhang è importante, sarà da stimolo e parlerò del mio futuro. Le prossime sono 5 partite importanti, i bilanci si fanno a fine stagione e quelli fatti finora sono solo parziali. Cinque partite sono tante e abbiamo il dovere di dare il massimo fino alla fine".



CRITICHE E ORIALI - "Io buon allenatore ma non da Inter? Cerco di crescere, migliorare. Vado avanti per la mia strada, alla fine vedremo che lavoro sarò riuscito a fare. Se è mancato uno come Oriali? Dalla società ho avuto il giusto supporto per svolgere le mie mansioni. Se il campionato finisse oggi non potremmo essere soddisfatti del nostro lavoro. Dobbiamo fare il massimo per capire poi cosa riuscire a fare”.



CAMBIO MODULO - "Troppe volte ci facciamo condizionare dal risultato. Con la Juventus credo sia stata una delle migliori prestazioni della nostra squadra. Abbiamo un sistema di gioco che ci dà certe garanzie, ma il sistema di gioco può mutare”.



RISCATTO DOPO LA FIORENTINA - "Credo che dopo una sconfitta la partita successiva sia un'opportunità e più l'avversario è forte più è difficile ma stimolante. Nella rincorsa abbiamo sprecato troppe energie".



SUNING - "Suning è ambiziosa, vuole costruire una struttura solida e un progetto tecnico per far tornare l'Inter ad altissimi livelli. Tutte le squadre hanno bisogno di continuità. Il Napoli si qualifica continuamente per la Champions, ha trovato solidità anche economica per poter programmare un percorso tecnico da migliorare anno per anno. Ci stiamo dimenticando troppo velocemente che abbiamo cambiato proprietà poco tempo fa e ha bisogno di tempo per programmare".



CALO GAGLIARDINI - "L’infortunio di Gagliardini con la Sampdoria non ha giovato alla sua condizione. Ama lavorare tanto, è molto possente dal punto di vista fisico, ma l’ho visto bene. E’ importante per il presente e per il futuro, saprà tirare fuori il meglio nelle prossime partite”.