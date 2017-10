La coppia formata da Borja Valero e Vecino non copre adeguatamente le spalle all'Inter. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che auspica qualche modifica tattica in vista di quelle che saranno gare più impegnative.



"Borja Valero e Vecino non hanno passo veloce - e non lo scopriamo ora -, ma a Benevento non hanno fatto correre il pallone con rapidità di esecuzione. Difficile stabilire di chi sia la colpa. Qualunque regista si trova in difficoltà allo smistamento, se chi gli sta attorno non brilla per movimenti senza palla. Il «folto che ruota molto», idea forte di Spalletti per la nuova Inter, è ancora teorico ed è legittimo chiedersi se Vecino-Borja sia la coppia giusta lì nel mezzo. Oggi è difficile immaginare che Vecino-Borja reggano l’urto di un centrocampo come quello del Napoli".