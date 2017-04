Una sconfitta, quella rimediata a Crotone, che molto probabilmente lascerà il segno. Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come la posizione di Pioli sia adesso a rischio.

​

"Icardi e compagni hanno conquistato un punto nelle ultime tre giornate e per la prima volta nella gestione di Pioli sono stati battuti per due gare di seguito in campionato. A 5 giorni dal derby pre pasquale di sabato, insomma, la situazione è seria. Su un campo dove tutte le grandi avevano vinto, Suning si aspettava un successo per riscattare il ko contro la Sampdoria e invece i cinesi hanno dovuto fare i conti con una figuraccia storica che avrà conseguenze per il presente (stamani allenamento punitivo) e forse per il futuro (del tecnico e di alcuni giocatori). Esaltato dalla doppietta di Falcinelli, il Crotone ha costruito la sua vittoria sull’umiltà e sul sacrificio".