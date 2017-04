Fiorentina, nasce l'idea Santon. Questo è quanto si apprende dal quotidiano "La Nazione", che spiega come l'esterno potrebbe trasferirsi in Toscana. Particolare la situazione del canterano nerazzurro, sempre titolare all'avvio con Mancini e poi lentamente finito ai margini del progetto. Proprio Santon ha già avuto diverse opportunità per lasciare Appiano Gentile, ma le sue condizioni fisiche hanno destato non pochi sospetti, tanto da spingere il Napoli a rispedirlo indietro dopo accurati esami strumentali. Ma tornato in nerazzurro, Santon, ha dimostrato di potersi allenare con continuità e senza problemi, basterà alla Fiorentina per puntare su di lui con decisione?