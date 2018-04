Percassi apre all'Inter per Cristante. Il presidente dell'Atalanta conferma l'interesse dei nerazzurri per il centrocampista cresciuto nel settore giovanile del Milan: "E' vero, l'Inter è interessata, ma ci sono anche altre squadre. A fine campionato vedremo quale sarà la volontà del giocatore, noi faremo di tutto per trattenerlo qui a Bergamo".



Classe 1995, Cristante ha segnato 11 gol in 40 partite giocate questa stagione: su di lui ci sono anche Roma e Juventus. Guarda caso, i due club coinvolti sul futuro di altri due centrocampisti italiani seguiti dall'Inter: Barella (Cagliari) e il giallorosso Pellegrini.



Secondo Tuttosport, Cristante (valutato 30 milioni di euro) non è la primissima scelta del club nerazzurro, che sul mercato vorrebbe regalare a Spalletti (in particolare se centrerà la qualificazione alla prossima Champions League) un centrocampista di spessore internazionale come l'olandese Strootman della Roma o il cileno Vidal del Bayern Monaco, ex Juventus.