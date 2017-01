L'Inter Primavera si impone in trasferta per 4-0 sul campo del Palermo. Gli uomini di Vecchi sono stati protagonisti di una gara impeccabile, che fin dall'inizio ha visto una sola squadra comandare in campo. Le reti sono state realizzate da Pinamonti (21'), Rover (23'), Rivas (10' st, 48' st). Arriva anche una brutta notizia: Senna Miangue, giovane spesso aggregato alla prima squadra e in orbita Cagliari, è uscito dal campo zoppicando vistosamente.