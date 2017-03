L'Inter vuole rinforzare la difesa. E' questa la priorità identificata dalla proprietà cinese e da Piero Ausilio, per quanto concerne il mercato estivo: precedenza alla retroguardia dunque, reparto decisivo se si vuole provare a vincere qualcosa. E allora ecco che Miranda e Murillo non bastano più, nemmeno se sommati a Medel e ad un eventuale ritorno di Ranocchia dall'Hull City: il colombiano appare in bilico, visto che è tornato a buoni livelli ma potrebbe portare denaro contante, grazie alle possibili allettanti offerte di mercato. Per quanto concerne i terzini, confermati D'Ambrosio e Ansaldi, mentre dovrebbero partire Andreolli, Sainsbury, Nagatomo e Santon.



I NOMI IN ENTRATA - Per questo il club nerazzurro si sta già cautelando in entrata, anche se molto dipenderà da chi siederà in panchina a partire da giugno: probabile che qualora rimanesse Pioli si continui con la difesa a quattro, mentre se arriverà Conte dal Chelsea la retroguardia sarà a a tre. Ecco che quindi si possono fare i primi nomi, per quanto riguarda gli acquisti: l'obiettivo principale rimane Kostas Manolas della Roma, ma anche quello di Stefan de Vrij della Lazio è un profilo che piace. Un alltro nome che metterebbe tutti d'accordo è quello di Ricardo Rodriguez, laterale sinistro del Wolfsburg, per il quale ci sono già stati dei contatti. Un altro terzino che piace molto è Davide Zappacosta, laterale destro che farebbe molto comodo, così come Antonio Barreca, altro terzino del Torino, ma sinistro. Un restyling completo per la retroguardia nerazzurra: le audizioni sono cominciate.