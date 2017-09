Dopo quattro vittorie consecutive l'Inter deve accontentarsi di un pareggio acciuffato allo stadio Dall'Ara. Un punto per niente scontato, visto come si era messa la gara nei primi 45' di gioco. Questo è quanto scrive l'edizione odierna de "La Repubblica".



"La quinta non è una sinfonia come le altre, è anzi pura dissonanza. È quella della sofferenza assoluta, delle streghe che si materializzano, della sconfitta che sembra imminente e persino inevitabile. Invece l’Inter la sfanga anche stavolta e rimedia un pareggiotto, il primo dopo quattro vittorie, e lo strappa su rigore a 13’ dalla fine, anzi su rigorino, assegnato dall’arbitro Di Bello tra la sorpresa generale, e forse è ancor più sorprendente che il Var gli dia ragione, ma è notte, tutto va veloce, ne riparleremo con calma. Della serata rimane l’impressione di un Bologna che meriterebbe altra classifica per come sa gettarsi a corpo morto sull’avversario, per come lo aggredisce privandolo dell’aria e degli spazi per manovrare, e al tempo stesso gettandosi in attacco con tempi e modi da squadra persino di rango. A parte i primissimi minuti in cui l’Inter entra bene (dopo nemmeno un minuto Candreva assiste bene Joao Mario che liscia orrendamente), la prima mezz’ora in realtà è una rapsodia in rossoblù, con i nerazzurri presi e messi nell’angolo e incapaci di uscirne".