Ha riportato in alto l’Inter, eppure il futuro di Stefano Pioli sulla panchina nerazzurra non è affatto scontato. Nemmeno nelle quote Snai, dove sulle spalle dell’allenatore incombono le indiscrezioni su un fortissimo interesse della società per Diego Pablo Simeone. Voci che piazzano il Cholo in prima linea nelle scommesse sull’allenatore dell’Inter 2017/2018: la conferma di Pioli si gioca a 2,20, solo di un soffio avanti rispetto al 2,50 offerto per il tecnico dell’Atletico Madrid.