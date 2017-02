Non solo l'obiettivo Manolas, un colpo a centrocampo, un esterno offensivo. Il restyling dell'Inter che verrà passerà anche dalle fasce, ruolo chiave dove servono rinforzi a Stefano Pioli viste le prestazioni altalenanti dei vari Nagatomo, Santon, D'Ambrosio e anche dell'ultimo arrivato Ansaldi. L'idea per l'estate che verrà sarà di prendere almeno un terzino, ma potrebbero davvero essere due. A questa ipotesi sta lavorando il ds nerazzurro Piero Ausilio.



TUTTI I NOMI - Per la corsia mancina, il preferito è sempre Ricardo Rodriguez. Il terzino del Wolfsburg ha tanto mercato e bisogna pagare una clausola da 22 milioni per portarlo via al club tedesco, l'Inter è pronta a trattare e fare una proposta, di sicuro lo svizzero è in cima alla lista. Rodriguez per età, colpi e qualità viene visto come il rinforzo perfetto per la corsia mancina. Sarà un discorso lungo, ma l'Inter è in corsa. Per la fascia destra invece il nome giusto può essere ancora Matteo Darmian, capace di giocare sulle due fasce, italiano, anche lui giovane e già trattato dai nerazzurri nella scorsa estate. Il Man United ha fatto muro, adesso lo scenario può cambiare. Con tante alternative appuntare, ma queste due prime scelte fissate.



SUNING APPROVA - Dal gruppo Suning, è arrivata infatti l'approvazione a un investimento su entrambe le corsie. Deve trattarsi di giocatori con un'età ancora giovane, con un curriculum internazionale e potenzialità importanti; rispondono all'identikit Rodriguez e Darmian, non è escluso che possano spuntare nuove sorprese. Intanto, la proprietà cinese è ancora aperta a spendere e costruire una grande Inter per la prossima stagione.