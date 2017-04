L'edizione odierna de "La Repubblica" esprime i propri dubbi sull'Inter di Stefano Pioli e spiega come i nerazzurri siano in frenata già da diverso tempo.



"Mai fossilizzarsi sulle verità ufficiali, quelle che tutti ripetono come un mantra. Ad esempio, a forza di ascoltare la storiella che l’Inter con Pioli aveva preso decisamente a volare, molti non si sono accorti che invece era in frenata già da un paio di mesi. Nella classifica parziale delle ultime dieci partite di campionato, l’Inter è appena settima; in quella delle ultime cinque, addirittura decima. Già, l’Inter di Pioli in realtà s’è appannata, altro che funzionare come un orologio. Dopo le nove vittorie consecutive di dicembre- gennaio (però battendo otto delle ultime dieci in classifica, più la Lazio) è arrivata la sconfitta contro la Juve, e da lì in poi il rallentamento, coinciso anche con la netta flessione di rendimento di Mauro Icardi: 15 gol nelle prime 20 giornate, appena 5 nelle seconde 10, di cui tre tutti insieme nel bizzarro 7-1 all’Atalanta e due, pleonastici, a Roma e Cagliari. Per fortuna la caduta con la Samp ha aperto gli occhi ai più, e ora il quadro è chiaro"