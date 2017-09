È tutto spiegato nelle tante parate di Handanovic: l’Inter è alla ricerca di stabilità. Gli uomini di Spalletti non hanno ancora trovato il giusto equilibrio tra i reparti ed espongono regolarmente il portiere sloveno agli attacchi avversari. Un vuoto che si accusa soprattutto in mezzo al campo, dove i due mediani si trovano spesso soli nella tormenta. Perché è difficile giocare con un trequartista quando un trequartista non ce l’hai.



UN LUSSO DI TROPPO - Joao Mario, Borja Valero e Brozovic: negli ultimi trenta metri Spalletti le ha tentate tutte, senza mai raccogliere i frutti sperati. Prova e riprova il risultato non cambia: per lunghi frangenti del match l’Inter perde un uomo lì in mezzo, perché il concetto di folto che ruota proposto dal tecnico toscano è finora rimasto solo teoria. Probabilmente è questione di caratteristiche, ma Crotone e Bologna hanno evidenziato come il trequartista sia un lusso che oggi l’Inter non può permettersi. Almeno non con questi uomini attualmente in rosa, che finiscono per lasciare i due mediani abbandonati a sé stessi.



LA SOLUZIONE - L’Inter è una macchina da 4-4-2 ed è chiaramente scritto nelle triplette di DNA dei propri uomini. Probabilmente ci sta pensando anche Luciano Spalletti, perché arrivati a questo punto quello di lasciare fuori Eder in favore di uno tra Joao Mario e Brozovic appare come uno spreco ingiustificabile. E chissà che non sia proprio questa la soluzione ai problemi di instabilità nerazzurra, che con una punta in più e un trequartista in meno potrebbe risolvere due problemi in una volta sola: compattare la squadra in un sistema di gioco semplice ed efficace e contemporaneamente offrire a Icardi una Spalla che lo supporti alle offensive spesso solitarie.