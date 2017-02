Federico Bernardeschi o Domenico Berardi? L'Inter è al lavoro per provare a portare almeno uno dei due esterni d'attacco italiani in nerazzurro nel corso della prossima stagione ma sè per la punta del Sassuolo i discorso con il Sassuolo si sono al momento fermati, proseguono a ritmo serrato i contatti con la Fiorentina per l'esterno originario di Carrara.



LA FIORENTINA VUOLE LA CLAUSOLA - Il club viola sta lavorando con l'entourage del giocatore per trovare un intesa sul rinnovo del suo contratto e sta spingendo per l'inserimento di una clausola rescissoria da circa 70 milioni di euro valevole però soltanto per l'estero. E' quello, di fatto, il valore dato dalla Fiorentina a Bernardeschi e anche per le società italiane non si ascolteranno offerte inferiori.



LA STRATEGIA DI SUNING - L'Inter cercherà di non superare quota 50 milioni di euro e per farlo Suning sta proponendo nel pacchetto di collaborazioni offerto a Bernardeschi numerosi bonus aggiuntivi. L'attuale ingaggio da 1,2 milioni di euro salirebbe in nerazzurro oltre quota 3 milioni (la Fiorentina non va oltre i 2 milioni annui nell'attuale proposta), ma per accontentare la famiglia Della Valle, nei diritti d'immagine del trequartista classe '94 verrà inserito anche un progetto di collaborazione commerciale in Cina che comprenderà anche i brand e le aziende della famiglia proprietaria della Fiorentina.