Il Las Palmas è a Milano per Gabigol. I dirigenti del club delle Canarie - secondo Sky Sport -hanno avuto un colloquio con l'Inter, in un prestigioso hotel milanese in zona Repubblica, per la cessione in prestito del brasiliano.



GABIGOL IN PRESTITO - L'accordo tra le parti è ad un passo, anche se il giocatore non ha ancora deciso se accettare il trasferimento. Dopo un anno deludente, Gabigol vuole ritrovare continuità sul campo. Il Las Palmas fa sul serio e ha superato la concorrenza del Malaga, fortemente interessato al brasiliano. Ma Gabigol non ha ancora deciso se accettare la corte dei canari.