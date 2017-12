L'Inter di Luciano Spalletti è tornata sui campi di allenamento all'indomani della sconfitta nel derby di Coppa Italia contro il Milan. Il gruppo è stato diviso in due gruppi: per chi ha giocato ieri sera cyclette e ginnastica a terra rigenerativa, mentre per gli altri una prima parte in palestra con esercizi di forza e riscaldamento, poi in campo corsa, torello, possesso palla, 1 contro 1 e una partitina a campo ridotto con qualche Primavera aggregato.