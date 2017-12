L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza la sfida tra Inter e Lazio e spiega come da alcuni dati si possa evincere come le due squadre abbiano avuto un modo diverso di interpretare la partita: gli uomini di Simone Inzaghi prediligono la verticalizzazione e il gioco senza fronzolo. Il loro uomo più impegnato è Milinkovic Savic. Invece l'Inter allarga spesso il gioco e il nerazzurro con più tocchi alla fine risulta essere addirittura Cancelo.



“L’Inter gioca spesso in orizzontale, a volte anche all’indietro, mentre i biancocelesti si muovono sempre sull’asse verticale del campo. Sono 156 le verticalizzazioni nerazzurre e ben 174 quelle dei laziali. Ciò significa che nelle intenzioni (rispettate dai suoi giocatori) di Inzaghi c’è quella di costruire un’azione in modo veloce, rapido, efficace, senza fronzoli. Le qualità atletiche dei vari Lulic, Marusic, Parolo, Milinkovic-Savic, unite alla saggezza tattica di Lucas Leiva e alla sapienza tecnica di Luis Alberto consentono questo sviluppo della manovra. Il laziale più chiamato in causa è Milinkovic-Savic (65 tocchi), cioè un centrocampista, un «pensante». Nell’Inter, invece, il più impegnato è Cancelo (87 tocchi). E’ anche da questi particolari che si può leggere la sfida e la si può interpretare. Se un terzino è il più utilizzato, se Icardi interviene soltanto 20 volte nell’azione e se Perisic perde 19 palloni, dove potrà mai arrivare questa Inter?”