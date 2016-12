Un classico prima della fine dell'anno: Lazio e Inter si affrontano sempre durante le festività natalizie, nell'ultima sfida dell'anno. Dal 2014 le due squadre si sfidano nell'ultimo turno prima della sosta natalizia, tradizione iniziata in realtà già nel 2009, come riporta la Gazzetta dello Sport, con la sconfitta subita dalla Lazio, grazie alla rete di Eto'o. Le ultime due uscite, con un pareggio e una vittoria biancoceleste, grazie a Candreva, ex di giornata, sono state più che piacevoli per i colori biancocelesti.