Vince, convince e torna a far paura. L'Inter impone un netto e rotondo 3-0 alla Lazio a San Siro nel secondo anticipo della 18esima giornata di Serie A. Sfidando il suo passato,riesce a trovare la terza vittoria consecutiva in campionato che vale anche il -4 sulla zona Champions League occupata proprio dagli uomini diin coabitazione con il Napoli.Dopo una prima frazione equilibrata che ha visto Handanovic e Marchetti salvare in due occasioni su Immobile e Banega, è nella ripresa che l'Inter trova la svolta grazie a Banega che ruba palla a Milinkovic Savic e trova il sette con un destro dalla distanza. Neanche il tempo di reagire e l'Inter trova anche il raddoppio grazie a Icardi che di testa anticipa tutti e batte Marchetti. L'1-2 stende la Lazio che non riesce a reagire e subisce anche il 3-0 ancora con Icardi che trasforma in rete uno schema su punizione dal limite.Nel finale Pioli trova anche il tempo di schierare in campoche subito si fa apprezzare da un San Siro che lo acclama. Pioli ne esce vincitore su ogni fronte e mette a segno un risultato storico che vale, soltanto per la sua gestione, la quarta vittoria in 6 gare con un totale di 13 punti su 18 disponibili. Il piazzamento Champions, ora, non sembra più così lontano..