Inter e Dalbert sono sempre più vicini. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come i nerazzurri vogliano chiudere la trattativa con il Nizza prima della partenza per la Cina.



"Sabatini e Ausilio vogliono consegnare a Spalletti almeno Dalbert prima del trasferimento della squadra in Cina. Trattativa lunghissima con il Nizza: partenza sprint, l’impressione di poter chiudere in poco tempo intorno ai 12 milioni di euro, poi l’«impennata» della proprietà francese e la richiesta di 30 milioni (il costo della clausola) che ha bloccato per alcuni giorni ogni dialogo. Lunedì la nuova accelerata, con le parti ora decisamente più vicine: 18 milioni più bonus l’offerta dei nerazzurri, 25 milioni la richiesta francese. L’Inter ha già incassato l’okay del 23enne brasiliano. Siamo nelle 48 ore decisive".