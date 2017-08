FANTACALCIOMERCATO

fanta.calciomercato.com

: il tedesco è la prima scelta dei nerazzurri per rinforzare la difesa e la trattativa prosegue. Trovato l'accordo con il giocatore, manca quello con l'con il quale proseguono i contatti per trovare l'intesa: secondo Il Corriere dello Sport i Gunners hanno aperto al prestito biennale con obbligo di riscatto condizionato a presenze o qualificazione a un'edizione della Champions League, ma in questo caso il nodo è costituito dal prezzo (l'Inter metterebbe sul piatto 16-18 milioni, l'Arsenal vuole 25 milioni per rientrare dall'investimento di 40 milioni fatto un anno fa).- Ausilio e Sabatini allora sfogliano la margherita per le alternative e il secondo nome sulla lista è quello di, che però il Manchester City vorrebbe inserire in un'operazione per un nuovo centrale (piace Evans del West Bromwich). Il tempo corre però e allora pronti anche piani C, D e E qualora le trattive con i due club di Premier non andassero a buon fine: oltre adella Dinamo Kiev torna di moda anche, in uscita dal Bayer Leverkusen e seguito anche dalla. La vera sorpresa però, secondo La Gazzetta dello Sport, arriva da Genova, sponda rossoblù: se saltano Mustafi e Mangala i nerazzurri possono tornare su, squalificato fino alla fine di ottobre ma già in odore di Nazionale.