L'Inter è pronta ad aprire il fuoco sul mercato: dopo qualche settimana di fisiologica immobilità, legata all'attesa dell'arrivo di Luciano Spalletti, i nerazzurri sono pronti a scatenarsi per rispondere al Milan, fin'ora re degli acquisti. L'ex tecnico della Roma sta spingendo forte con Suning per arrivare ad Antonio Rudiger, che resta l'obiettivo numero uno per la retroguardia.



LE CIFRE - L'Inter ha già preparato un'offerta da 25 milioni di euro più bonus, per un totale di 28 milioni, per convincere la società giallorossa a lasciar partire il difensore tedesco. Per il classe '93, poi, è pronto un quinquennale da 3 milioni netti a stagione, come riporta la Gazzetta dello Sport; un'offerta importante sia per il giocatore che per la Roma, che difficilemente potrà rifiutare un'offerta di questa portata, che potrebbe sistemare tutti i problemi di bilancio dei giallorossi.



SUGGESTIONE THIAGO SILVA - Sulle pagine della Rosea, poi, si legge anche di un interessamento dei nerazzurri per Thiago Silva, capitano del Paris-Saint Germain. Il vero sogno dei nerazzurri sarebbe Marquinhos, ma il club francese non sembra disposto ad aprire ad una partenza del classe '94 ex Roma. E quindi avanti tutta sull'ex centrale del Milan, che potrebbe essere quel giocatore di spessore, tecnico e carismatico, che all'Inter è sempre mancato negli ultimi tribolati anni.