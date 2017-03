INTER



Handanovic 6,5: Volo plastico su Gomez, nulla può sulla rete di Freuler



D’Ambrosio 7: Mette la museruola a Gomez



Miranda 7: Trova in Petagna un cliente molto scomodo, ma lo domina con classe ed esperienza



Medel 6,5: Questa volta la palma del leader è tutta di Miranda, il cileno si limita a gestire, poco infastidito dagli attacchi avversari.



Ansaldi 7: Dopo la buona prestazione di Cagliari, Pioli lo ripropone da titolare e dimostra di aver ragione. L’ex Genoa gioca con personalità, non sbaglia niente e annulla Conti.



Gagliardini 7: Arriva il secondo gol consecutivo in Serie A, ma questa volta contiene la gioia.



Kondogbia 7: Solo ieri Gasperini spiegava come non lo avrebbe mai voluto al posto di Kessié. Chissà se oggi avrà cambiato idea vedendolo dominare in mezzo al campo.



Candreva 7,5: Sfodera la miglior prestazione da quando veste il nerazzurro. Disintegra Spinazzola in tutte le fasi di gioco



Banega 9: Tre gol e un assist. Si infila come uno spillo in ogni spazio, fastidioso come un maglione di ruvida lana sul collo nudo. Rifinisce, conclude, diverte: è tornato il Banega di Siviglia. (Dal 70’ Joao Mario: s.v.)



Perisic 6,5: Dopo appena due minuti di gioco manca l’appuntamento al gol su preciso invito di Candreva. Poi si limita alla gestione. (Dal’82’ Eder: s.v.)



Icardi 8,5: Mette in mostra l’intero repertorio del centravanti. 18, 19 e 20: segnare, per lui, è facile come contare. (Dal 76’ Palacio: s.v.)



Pioli 8: Perfetto, azzecca tutte le mosse. La curva lo acclama





ATALANTA



Berisha 5: 7 gol sul groppone sono difficili da digerire, anche se non ha evidenti colpe.



Toloi 4: Di Icardi non riesce mai a prendere neanche il numero di targa



Caldara 4,5: Prestazione non all’altezza delle sue qualità. Eccessivamente statico.



Zukanovic 4,5: Fa sentire la mancanza di Masiello



Conti 5: Non una bella figura davanti agli attenti occhi di Piero Ausilio.



Freuler 5,5: A lui l’unico merito per il gol della bandiera, ma sprofonda insieme al resto della truppa



Kessié 4,5: Perde nettamente il duello in mezzo al campo con Kondogbia(Dal 60’ Bastoni 6: Per un 99’ non è mai facile presentarsi al Meazza, specie entrando a gara ormai decisa. Ma il ragazzo ha personalità)



Spinazzola 4: Cancellato da Candreva e D’Ambrosio (Dal 70’ D’Alessandro 5,5: Prova a metterci intensità quando ormai è troppo tardi)



Kurtic 5: Prova a muoversi tra le linee, ma non ci riesce mai. Nullo il suo sostegno in fase di contenimento



Petagna 6: Quando mette il corpo tra palla e avversario, diventa praticamente impossibile spostarlo. Si batte energicamente



Gomez 5: Dopo 8’ di gioco il primo squillo verso la porta di Handanovic: fuori di poco. Qui finisce la sua gara (Dal 60’ Mounier 5,5: Entra a gara compromessa, ma nessuno si accorge della sua presenza in campo)



Gasperini 3: Pesantissimo cappotto in casa nerazzurra, dove non ha mai avuto le chiavi, neanche quando ci ha abitato.