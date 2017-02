Handanovic 6,5: Respinge subito un pericolo di Dybala e vola sulla punizione di Pjanic. Nulla può sul missile di Cuadrado.



Murillo 5,5: Qualche difficoltà di troppo nel contenere Mandzukic. Nel secondo tempo prova la sortita offensiva: tiro a lato.



Medel 6,5: Una risorsa preziosa per la retroguardia. Sempre sul pezzo.



Miranda 6,5: Francobolla Higuain e gli concede solo l’indispensabile.



Candreva 5: Sovrastato da Alex Sandro (Dal 58’ Eder 5,5: Chi troppo vuole nulla stringe. Entra con gli occhi di chi vuole spaccare il mondo, ma è più fumo che arrosto)



Gagliardini 6: Rischia grosso su un inserimento di Pjanic a fari spenti. Prova di fisico, ma questa volta manca il fosforo



Brozovic 5: Pioli dimostra di non volerne fare a meno, ma il croato lo ripaga con troppa sufficienza. (Dal 58’ Kondogbia 6: Avrebbe meritato una maglia da titolare. Entra nella ripresa e si fa sentire in mediana. Bene sia in interdizione che in ripartenza.



D’Ambrosio 6: Partita di contenimento. Rizzoli non gli fischia un rigore a favore.



Joao Mario 5,5: Pioli gli chiede continui tagli e inserimenti, lui lo accontenta poco. (Dal 79’ Palacio: s.v.)



Perisic 6,5: É il più in forma dei suoi. Primo tempo di altissimo livello, poi cala alla distanza, ma è l’ultimo ad arrendersi. Espulso per proteste



Icardi 5,5: La presenza di Bauza in tribuna lo intimorisce. Si vede poco e incide meno, ma su di lui c'era almeno un rigore.



Pioli 5,5: A Torino con buona personalità, ma forse non avrebbe dovuto correre il “rischio” Brozovic in mediana