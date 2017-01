INTER:



​Carrizo 6: La sfortunata deviazione di Kondogbia lo trae in inganno. Potrebbe uscire meglio in occasione della rete di Donsah



D’Ambrosio 6: Irriconoscibile quando si traveste da Cafu e semina il panico sulla fascia. Tiene bene anche in fase difensiva



Medel 6,5: Recupero fondamentale per Stefano Pioli. Il cileno si mette al centro della difesa e fa la “guerra” contro Destro, più grosso, ma decisamente meno “cattivo” di lui.



Murillo 7: Si coordina con tecnica da centravanti e in sforbiciata scaraventa il pallone sotto l’incrocio dei pali.



Ansaldi 5,5: Difende bene e si propone con continuità, ma è spesso impreciso nel servire i compagni a centro dell’area di rigore.



Gagliardini 7: Si fa sentire in ogni zona del campo e sempre imponendo la legge dei suoi 190 cm.



Kondogbia 6,5: Sfortunato sulla deviazione che spedisce la palla alle spalle di Carrizo, ma la sua crescita è costante. Gioca con personalità e tranquillità, ma non segue Donsah in occasione del pareggio bolognese.



Gabriel Barbosa 5,5: Il Meazza evidenzia ogni sua giocata, ma il brasiliano si mostra ancora un tantino acerbo. Buona la falcata, meno i tempi di gioco. Una sua inutile finezza avvia l’azione della rete rossoblù. (Dal 71’ Candreva 7: decisivo anche da subentrante).



Joao Mario 6: Un passo avanti rispetto alla prestazione vista contro il Chievo. Offre a Palacio un assist con il contagiri, ma deve essere più continuo nei 90 minuti. Fallisce una clamorosa occasione su assist di Icardi.



Eder 6: Corre e si danna per 90’. Sfiora il gol di sinistro. (dal 93’ Brozovic 6,5: Entra con le giuste motivazioni ed esegue alla perfezione le indicazioni di Pioli)



Palacio 7: Dimostra a tutti perché Gasperini è ancora pronto a scommettere su di lui: rifinisce e conclude l’azione del raddoppio nerazzurro (Dal 71’ Icardi 6,5: Fallisce un gol che di solito è il suo pane, ma è bravo ad avviare la rete del vantaggio siglata da Candreva. Offre anche un grande assist a Joao Mario, ma il portoghese spreca)



Pioli 6,5: Questa sera la sua squadra si concede qualche distrazione di troppo, ma finalmente il gruppo ha acquisito mentalità vincente e unità d'intenti.





BOLOGNA:



Da Costa 6: Non può niente su Murillo e Palacio . Bravo a Murare Joao Mario dalla distanza e lo stesso attaccante argentino da due passi



Krafth 5: In costante sofferenza per l’intera gara



Oikonomou 4,5: Sbaglia tutto in occasione del raddoppio nerazzurro: sbaglia l’anticipo su Palacio e poi non segue il taglio dello stesso attaccante argentino.



Maietta 5: Sbanda in più di una circostanza



Masina 6: Dosa bene le due fasi. Suo il perfetto assist per il gol di Donsah



Donsah 6,5: Inserimento perfetto per la rete del 2-2. Tiene botta da solo al fisico di Kondogbia e Gagliardini



Pulgar 5,5: In balia degli avversari nella prima frazione di gioco. Cresce alla distanza



Dzemaili 6: Murillo fa un grandissimo gol, ma lui si oppone senza troppa convinzione. Trova un gol fortunoso. (Dal 72’ Nagy 6: Offre ordine e buone idee)



Di Francesco 6,5: Riferimento frizzante per i suoi compagni, ma spesso si perde sul più bello.



Destro 5,5: Fa molta fatica tra le strette maglie della difesa nerazzurra. Ci mette il fisico, ma non basta. (dal 78’ Okwonkwo 5,5: Le sue accelerazioni sono strepitose, ma Medel ringhia sempre ad un passo da lui)



Rizzo 5: Non si vede praticamente mai (dal 60’ Mounier 6,5: Crea più di qualche problema alla retroguardia nerazzurra)



Donadoni 6,5: "Il suo Bologna ha il merito di giocarsela fino alla fine. Si arrende solo alla maggiore qualità delle individualità nerazzurre