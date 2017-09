Handanovic 6,5: Vola a sventare l’insidioso tiro a giro di Taarabt e mura anche Omeonga con un intervento in due tempi



D’Ambrosio 6,5: Impensierito dalle scorribande di Taarabt, rimane spesso bloccato in retroguardia. Su palla inattiva sbuca tra le tante maglie avversarie e di testa piazza il pallone sul palo più lontano.



Skriniar 6: Rischia grosso quando Pellegri lo anticipa nel cuore dell’area di rigore. Poi è sempre preciso.



Miranda 6: Con la palla tra i piedi finisce sempre per temporeggiare oltre il necessario. Non rischia niente



Dalbert 5,5: Ancora troppo timido, fa mancare una concreta spinta offensiva. Offre un buon cross a Candreva, ma l’italiano sbaglia tutto in area di rigore. Attento in copertura.



Vecino 5: Estremamente compassato



Borja Valero 5,5: Nessuna idea illuminante. Fatica a scrollarsi di dosso il pressing di Omeonga, non verticalizzazione quasi mai. Si è inceppato qualcosa: è stanco? (Dal 72’ Karamoh 7: Entra con grandissima personalità e prova sempre la giocata. Da un suo tiro nasce il corner che porta alla rete di D’Ambrosio. Il Meazza in piedi ad applaudirlo, sembra amore a prima vista).



Candreva 5: Copia e incolla della prestazione di Bologna. Gara ricca di imprecisioni, esce tra i fischi. (Dal 15’ Eder 6,5: Sa cambiare la partita quando chiamato in causa).



Brozovic 6,5: Sicuramente più bravo di Joao Mario nel farsi trovare tra le linee. Colpisce un gran palo con un mancino a incrociare. (Dal’81’ Joao Mario s.v.)



Perisic 6: Dopo 40 secondi sfiora un gran gol di destro in girata su cross di Candreva. Ci riprova sempre al volo, al 29’, ma questa volta con un sinistro che si spegne tra le braccia di Perin. Ben contenuto da Rosi e Biraschi, non sfonda quasi mai sulla corsia laterale.



Icardi 5,5: Al 24’ interviene da stopper nella propria aria di rigore con un intervento in scivolata in anticipo su Rosi che avrebbe altrimenti calciato a colpo sicuro. Si vede poco nell'area di rigore avversaria.



Spalletti 6,5: Riesce a cambiare la partita con i cambi.