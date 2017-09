L'Inter soffre più del previsto, ma vince contro la Spal: decisivo un rigore assegnato col Var di Icardi nel primo tempo e una magia di Perisic nel finale. Ecco le pagelle di Calciomercato.com:



INTER



Handanovic 6: Poco impegnato



D’Ambrosio 6,5: Gara ordinata. Pennella l’assist per la rete di Perisic



Miranda 6,5: Senso della posizione e astuzia da centrale navigato: complicato superarlo.



Skriniar 7: Di piede, di testa, di spalla, arriva su tutti i palloni sporchi che gravitano in area di rigore. Colpisce la traversa con un grandissimo tiro dalla distanza.



Dalbert 5,5: Un suo errore di posizionamento (non stringe con Miranda fuori posizione), rischia di mandare Paloschi in gol. Lazzari lo impegna moltissimo e lui cerca di tener botta fino all’ultimo.



Gagliardini 6: Al 5’ va vicino al gol con una bellissima rasoiata da fuori area. Ci riprova ancora al 13’, questa volta con un tentativo meno insidioso. Spalletti lo lascia in campo fino alla fine.



Borja Valero 6: Non lo si nota come in altre occasioni, ma gioca con la solita intelligenza che lo contraddistingue. (Dal 76’ Vecino 6: Gioca semplice e non si scompone mai)



Candreva 6,5: Punta l’uomo con insistenza e spesso riesce a sfondare sulla propria fascia di competenza. Preciso nel dribbling e negli appoggi, pericoloso anche dalla distanza, quando obbliga Gomis al gran volo. (Dall'88' Eder: s.v.)



Joao Mario 6,5: In difficoltà nei primi venti minuti, quando era difficile trovare spazio tra le strettissime maglie della Spal. Poi la fiammata con cui si procura il rigore. (Dal 66’ Brozovic 5,5: Come al solito è un po’ irriverente, ma sa pungere in ogni momento)



Perisic 6,5: Meno frizzante del solito, spinge poco ma arriva alla conclusione un paio di volte. Nel finale il numero da applausi con il tiro al volo che si insacca sotto la traversa.



Icardi 6,5: Trasforma con freddezza il rigore del vantaggio. Nel primo tempo si muove per i compagni e offre anche un bell’assist a Gagliardini. Cala un po’ nella ripresa.



Spalletti 7: La squadra traduce in campo le sue idee.





SPAL



Gomis 6,5: Mura Icardi sul primo palo, poi vola sul secondo a disinnescare un bel tiro di Candreva



Vicari 5,5: Ingenuo nell'intervenire su Joao Mario e concedere il calcio di rigore



Vaisanen 5,5: I tagli di Icardi e le penetrazioni di Candreva ogni tanto lo colgono impreparato.



Salamon 6: Sfiora il gol di testa, in retroguardia compie qualche piccola imprecisione, ma la sua gara è sufficiente.



Lazzari 7: Spinge con costanza sulla corsia di destra e tiene molto impegnato Dalbert. Il migliore dei suoi.



Schiattarella 6: Gioca ad alti ritmi e crea diversi problemi agli equilibri nerazzurri



Viviani 5,5: Avesse la furia agonistica di Mora… Gioca con eleganza e smista diversi palloni, ma è troppo flemmatico. (Dal’85’ Bonazzoli s.v)



Mora 6,5: Grande personalità in mezzo al campo. Lotta su ogni pallone, ma rischia il rosso per doppia ammonizione.



Costa 5,5: Trova un Candreva in giornata di Grazia



Paloschi 5: Dopo neanche 10’ di gioco procura un brivido alla schiena di Handanovic, ma il suo tentativo ravvicinato si spegne di poco a lato della porta difesa dallo sloveno. Spreca una comoda opportunità sullo scadere della prima frazione di gioco. (Dal 66’ Antenucci 5,5: Si vedere che ha una gran voglia di mettersi in mostra, ma la retroguardia nerazzurra non concede granché neanche a lui)



Borriello 6: Come al solito fa a spallate e si fa vedere lì davanti.