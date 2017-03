L'Inter si stringe attorno a Stefano Pioli ma intanto strizza l'occhio a Conte. Questo è quanto afferma l'edizione odierna di TuttoSport, che spiega come i legali dell'ex ct stiano lavorando insieme a quelli di Abramovich per trovare un accordo che possa portare alla rescissione del contratto.



CONTATTI CERTIFICATI - "L'Inter si sta stringendo intorno a Stefano Pioli, mossa logica e obbligata, visto che la stagione non è ancora terminata e la squadra, classifica alla mano, può ancora puntare al terzo posto, obiettivo dichiarato da Suning a inizio campionato. Che il domani nerazzurro del tecnico parmigiano non sia però così granitico, è "certificato" dai contatti - almeno un paio sicuri - fra emissari del gruppo di Nanchino e l'entourage di Antonio Conte, il nome scelto da Jindong Zhang per guidare la prossima Inter che dovrà tentare l'assalto allo scudetto".



"Conte è il primo allenatore sulla lista di Suning. Diego Simeone è un'opzione valutata, stimata, sponsorizzata da alcuni dirigenti nerazzurri (Zanetti), ma è l'ex guida di Juventus e nazionale a scaldare il cuore della famiglia Zhang. Suning ha proposto a Conte un contratto senza eguali nel nostro calcio: 15 milioni di euro netti a stagione per quattro anni (dopo una prima offerta da 11 che non era stata evidentemente abbastanza convincente) e la possibilità di avere mano liberissima sul mercato, potendo contare sulla forza economica del gruppo cinese che dal primo luglio prossimo avrà anche meno paletti del Fair Play Finanziario a condizionargli le strategie. Conte avrebbe già dato il suo ok al trasferimento in nerazzurro per svariati motivi, dal rapporto con la dirigenza del Chelsea (non idilliaca fin dallo scorso autunno) alla voglia di tentare un'esperienza che in caso di successo lo renderebbe "immortale". Lo staff legale di Conte starebbe già parlando con quello di Abramovich per raggiungere un'intesa per liberarsi a fine stagione soprattutto se, come tutto sembra, il Chelsea vincerà la Premier League (non esiste una clausola di rescissione). Ma pure Zhang potrebbe infilarsi in questa discussione, non tanto per pagare l'eventuale penale che Conte dovrebbe sborsare per rescindere il contratto fino al 2019 con i Blues (con opzione fino al 2020 in caso di successo in campionato), quanto per stringere accordi extra-calcistici con il miliardario russo che potrebbe essere interessato ad ampliare i suoi investimenti in Cina".