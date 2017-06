C'è un'Inter che vince e convince anche se non è la prima squadra allenata l'anno scorso da de Boer prima, Pioli e Vecchi poi. E' l'Inter dei giovani che ieri ha conquistato con gli Allievi Nazionali il suo terzo scudetto annuale dopo quelli della Berretti e della Primavera. Un'Inter giovane che traccia anche la strada per l'Inter dei grandi sempre più attenta a rinforzare sì la prima squadra che ora sarà allenata da Luciano Spalletti, ma anche ad assicurarsi i migliori talenti sulla piazza.



DA BASTONI A COULIBALY - E l'Inter si è infatti già assicurata le prestazioni di due talenti classe '99 entrambi con già l'esordio in Serie A alle spalle. Si tratta del difensore dell'Atalanta Alessandro Bastoni e del centrocampista del Pescara Mamadou Coulibaly. Operazioni in ottica futura ma che non saranno le uniche di questa estate.



GLI ALTRI '99 PIU' PELLEGRI - Sì perchè come riportato da Tuttosport l'Inter ha iniziato i contatti con il Genoa per l'attaccante classe 2001 Pietro Pellegri e ha superato la concorrenza di Juve e Milan. Dall'Atalanta piace anche Filippo Melegoni, anche lui '99 con già l'esordio in Serie A alle spalle. Ma i classe '99 seguiti dall'Inter in tutto il mondo sono tanti. Piace de Ligt, difensore ancora un po' acerbo ma titolare nell'Ajax, così come Malang Sarr centrale del Nizza. Occhio anche al centrocampista del Legia Varsavia Sebastian Szymanski e Gonzalo Maroni, trequartista argentino del Boca Juniors.