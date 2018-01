Atteso tra stasera e domani a Milano, il difensore centrale Lisandro Lopez potrebbe esordire già domenica prossima in Inter-Roma. Non si rischierà il recupero di Miranda: ormai l'argentino è di fatto un giocatore dell'Inter, l'annuncio ufficiale è atteso a ore. 500mila euro per il prestito dal Benfica fino a giugno, poi la possibilità di riscattarlo a titolo definitivo per la cifra già pattuita di 9 milioni.