In casa Inter è stato il giorno della presentazione ufficiale di Lisandro Lopez, nuovo difensore nerazzurro, protagonista di una live chat in diretta su Facebook e Inter TV:



La tua qualità migliore? - "Difficile parlare di me stesso ma mi considero rapido e bravo a giocare per la squadra e con il gioco aereo"



Perché la scelta del numero due? - "Mi è sempre andata bene con il numero uno"



La tua squadra del cuore in Argentina? - "Ho giocato nell'Arsenal di Sarandi e continuo a seguirlo. Non ero un tifoso ma quando per anni difendi una maglia ne diventi tifoso"



Come ti stai trovando? - "Ho trovato giocatori importanti ma umili. Sento di essere arrivato in una grande famiglia"



Il tuo modello in difesa? - "Da piccolo avevo due idoli: Demichelis e Samuel. Tutti molto forti e con grande grinta"



Dov'eri? - "E' stato tutto molto veloce. Il mio agente mi ha chiamato per dirmi che tutto era andato molto bene"



Che emozioni hai provato quando hai saputo che ti cercava l'Inter? - "Subito felice e speravo potesse diventare realtà"