Ieri si è chiusa la trattativa per portare Roberto Gagliardini dall'Atalanta all'Inter. Dopo essere arrivato in serata a Milano, oggi il centrocampista classe '94 vive il suo primo giorno interista, con le visite mediche che anticipano la firma sul contratto. Calciomercato.com segue LIVE la giornata del talento bergamasco con il suo inviato Pasquale Guarro.



9.40 FINITE LE PRIME VISITE - Terminata la prima parte di visite mediche per Roberto Gagliardini, che all'uscita dal Coni ha dichiarato: "Il messaggio di Conti? È mio fratello. Auguri ogni bene ai tifosi dell'Atalanta". Ora il centrocampista si dirigerà alla clinica Humanitas di Rozzano per completare i test.





9.00 'CHAMPIONS? CI PROVEREMO' - Gagliardini è arrivato al Coni di Milano, dove sosterrà la prima parte di visite mediche con l'Inter. Prima di entrare nella clinica ha rilasciato una breve dichiarazione: "La qualificazione alla Champions League? Ci proveremo".