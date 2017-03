L’Inter farà di tutto per trattenere le proprie stelle, ma nel caso di Brozovic e Perisic è difficile che entrambi rimangano in neroazzurro. Mentre per Ivan Perisic l’Inter sta preparando un rinnovo con i fiocchi per convincerlo a restare, per Marcelo Brozovic sarà difficile dire no ai 50 milioni che il Manchester United è disposto a spendere.



Come spiega il Sun, a Mourinho piacciono tutti e due i croati, e in estate i Red Devils prepareranno l’affondo, facendo affidamento anche sul Fair Play Finanziario Uefa, con cui fanno i conti i neroazzurri. Con 50 milioni di euro nelle casse, l’Inter potrà realizzare una plusvalenza di 45 milioni, risolvendo così tutti i problemi legati al fair play.