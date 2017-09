Si allontana dall'Inter un'opportunità spuntata già dallo scorso mercato estivo. Luan del Gremio è stato un'idea per i nerazzurri: attaccante duttile e rapido, capace di giocare da seconda punta come da esterno, il brasiliano è stato offerto più volte anche in una possibile sinergia con la Sampdoria che avrebbe tesserato subito Luan lasciando una corsia preferenziale ai nerazzurri per il futuro. Ma la Samp ha fatto altre scelte, vedi Duvan Zapata; e adesso il nome di Luan tornato per l'Inter è stato accolto con freddezza.



SUNING FRENA - Il problema è il costo elevato del cartellino, la richiesta iniziale (pur trattabile) supera i 20 milioni di euro da parte del Gremio. Vicinissimo allo Spartak Mosca negli ultimi giorni del mercato chiuso un mese fa, adesso Luan vuole l'Europa ma rimane una trattativa delicata. E dopo la scelta sbagliata con Gabigol, Suning sul fronte Sudamerica non ammette errori. Peraltro, Luan non è più giovanissimo: classe 1993, ad ora non è una priorità per la nuova Inter.