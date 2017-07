FANTACALCIOMERCATO

Il mercatosi appresta a vivere una nuova ufficialità. L'affare che porteràin nerazzurro dallaè cosa fatta, ma nell'ultimo mese di calciomercato hanno destato più di un semplice sospetto i numerosi incontri avvenuti all'interno della sede nerazzurra con il procuratorecon l'Inter che pagherà alla Fiorentina l'intera clausola rescissoria da 24 milioni di euro e garantirà al giocatore un ingaggio di circa 3 milioni di euro a stagione per 5 anni.noto come l'agente abbia proposto a Walter Sabatini e Piero Ausilio il ritorno a Milano di Leonardo, finito poi al Milan, ma oltre ad alcuni giovani e al cartellino di, nei confronti con Lucci è stato proposto anche il nome diL'Inter ha ascoltato Luccie non ha escluso la possibilità, a fine mercato, di percorrere la pista Cuadrado.Ma se l'Inter ad oggi è fredda, sicuramente si sta facendo calda la situazione per il colombiano alla Juventus.degli acquisti fatti dai bianconeri, che hanno preso altri due esterni d'attacco (Douglas Costa e Bernardeschi) pagati a suon di milioni. Se potesse, andrebbe via subito, maNè Inter, nè Milan, dopo le polemiche scoppiate proprio per Bonucci. Lucci continua a lavorare e l'Inter, per ora, aspetta di chiudere il colpo Vecino.