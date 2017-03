L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport accende i riflettori sulle corsie laterali dell'Inter e spiega come i nerazzurri siano la squadra che crea più occasioni da gol sfruttando le qualità dei propri esterni.



MACCHINA DA CROSS - "Le previsioni meteo danno pioggia su Milano domani e domenica, ma a San Siro la perturbazione potrebbe avere un appendice lunedì sera. Quando a grandinare saranno i cross dell’Inter, di gran lunga la squadra che crea più munizioni gol dalle fasce. La Sampdoria dunque è avvisata. Anche perché la banda Giampaolo nelle stesse classifiche è tra le peggiori. Pioli ha creato una macchina da cross che non ha eguali in Europa. Con 942 totali, l’Inter domina la Serie A, tanto che le altre sul podio - Genoa e Roma - inseguono rispettivamente a 713 e 712. Solo Juve (427) e Napoli (435) per contro hanno concesso meno cross dei 443 nerazzurri. Ma la statistica più impressionante riguarda i gol fatti e subiti dalle fasce. Grazie all’ariete Belotti, soltanto il Torino (16) ha segnato più reti da cross dell’Inter: 14. L’ultima è proprio la Samp, ferma a 4. I blucerchiati per contro da suggerimenti laterali hanno incassato 12 gol (meglio solo di Pescara, 20, e Palermo, 15), mentre l’Inter è la numero uno, con solo 4 reti subite".



LE RICHIESTE DI PIOLI - "Da quando è arrivato a Milano, nel novembre scorso, Pioli ha insistito su alcuni concetti tattici. Fatti salvi il lavoro di gruppo e la duttilità di alcuni uomini, in campo vanno sempre tre uomini offensivi e tre centrocampisti, di cui due che devono sganciarsi appena possibile. Per non lasciare troppo solo in area Icardi, come avveniva con de Boer. A Candreva e Perisic è stato chiesto di scambiarsi la fascia e di accentrarsi, anche per favorire appunto l’inserimento dei compagni, terzini compresi. Non a caso, l’ultimo gol interista in campionato lo ha segnato a Torino Candreva, sfruttando il traversone dal fondo di Ansaldi. Vero, Hart che va a farfalle ci ha messo del suo, ma l’azione rimane emblematica dei meccanismi che Pioli prova in settimana e vuole poi vedere in partita, con l’esterno offensivo sul lato debole pronto a stringere sul secondo palo per colpire".