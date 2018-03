L'ex difensore dell'Inter Maicon è intervenuto a Inter Tv e ha parlato del momento della squadra di Spalletti: "Ho visto bene i ragazzi col Napoli, che gioca meglio di tutti in Italia. Si son difesi e hanno strappato un pareggio che, con un avversario del genere, è ottimo. Se l'atteggiamento che l'Inter ha con le grandi fosse proposto anche con le medie, i punti sarebbero di più. Ho segnato il mio primo gol in nerazzurro proprio con la Sampdoria (prossimo avversario dell'Inter, ndr). Ne ho un ricordo bellissimo, dal momento che la gara era importante: la Samp ha sempre dato noia all'Inter. Il ricordo più bello, certo, è la Champions del 2010, un trofeo che l'Inter non vinceva da molti anni. Di bei ricordi, però, ne ho collezionati molti in quei sei anni, e li conserverò per sempre nella mia vita".