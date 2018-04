Alza il volume

Inserisci il gettone

Premi start



Qual è il tuo preferito?#InterJuventus #ForzaInter pic.twitter.com/8bmRhGWwTZ — Inter (@Inter) 26 aprile 2018

, scontro diretto per lo scudetto vinto dai bianconeri a Torino. Ma le polemiche per ilnon si sono ancora placate, anche grazie alle (o per colpa delle) recenti dichiarazioni del Fenomeno e dell'ex arbitro.Tranquilli: non è nostra intenzione riaccendere gli animi. Si tratta solo di una curiosità, anche perché nel turno successivo (il 6 maggio) l'Inter gioca sul campo dell'Udinese, dove la Juve festeggiò lo scudetto il2002 e ora propriofa da vice al nuovo allenatoreLa sfida di sabato sera a San Siro mette di fronte due squadre ancora in corsa per i rispettivi obiettivi a quattro giornate della fine del campionato:, contando anche l'attuale -19. Mantenendo questa distanza,sarebbe il primo a contenere lo svantaggio entro i 20 punti.Nell'ultimo ventennio l'Inter è arrivata davanti ai bianconeri soltanto nei cinque anni dopo, accumulando 68 punti di vantaggio. Dal 1998 al 2004 la Juve ne aveva raccolti 67 punti in più, quindi la differenza è +1 per i nerazzurri. Che così in totale hanno raccolto, non considerando i due campionati di Calciopoli (2004/2005 e 2005/2006) e quello in cui i bianconeri erano in(2006/2007).I bianconeri sono primi e i nerazzurri secondi sia per somma, sia per media punti a partita: 1,904 a 1,758. Quindi,, un grande match da vivere tutti insieme per continuare a correre verso la Champions League. Sappiamo che sabato sera sarai dei nostri e, come per ogni evento esclusivo, c'è bisogno diall'ingresso in campo delle squadre: formiamo un muro di vessilli nerazzurri, accogliamo i nostri ragazzi con un'atmosfera da brividi, mostriamo ancora una volta al mondo perchéLa stessa Inter ha postato sui propri social network un simpaticocon la cronaca di Scarpini, chiedendo di scegliere untra questi 5: da(2002) a(2016) passando per(2004) e(2010).@CriGiudici