Roberto Mancini torna a parlare di Inter. Intervistato in esclusiva da Sky Sport, l'ex allenatore nerazzurro è tornato a dire la sua sul divorzio dai nerazzurri della scorsa estate: "Abbiamo trovato un accordo per la rescissione consensuale perché secondo me non c'erano le basi per lavorare serenamente. Poi quando si è nel mezzo di una cessione del club c'è abbastanza caos. In quei momenti per noi era fondamentale lavorare sul nostro progetto che l'anno prima ci aveva visti primi per 20 giornate, e poi comunque sempre nelle prime 4 posizioni: per questo bisognava continuare a lavorare su quella strada."



SULLA LOTTA CON LA JUVE - "Era l'anno dove potevamo lottare con la Juve, facendo le cose che pensavo io, poi magari saremmo arrivati secondi. La storia dell'Inter l'ha fatta Moratti fino ad oggi, Zhang ha le possibilità economiche per investire, ma fare la storia che è stata fatta non è semplice. L'errore più grande è stato mandare via Fassone, che era un punto di riferimento".