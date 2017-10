Giovanni Martusciello, ex tecnico dell'Empoli ora nello staff di Luciano Spalletti all'Inter, parla a InterTv in vista del derby: "Le difficoltà sono molteplici quando si ha a disposizione solo una parte della rosa. Il peso che gravita su 20 giocatori non può essere distribuito solo su 6, quindi ci si sforza a renderli partecipi, concentrandoci proprio su quelli che hanno avuto modo di giocare meno sinora. Dal canto nostro cerchiamo comunque di lavorare al massimo con i ragazzi rimasti qui, anche grazie all'aiuto della Primavera. I numeri di questa prima parte di stagione fanno piacere ai tifosi, alla società e a noi. Speriamo di continuare su questa strada. C'è un lavoro assiduo da parte dello staff per riuscire a eliminare i difetti e agevolare le letture di gioco. Vogliamo andare avanti così, ma ci tengo a precisare che noi mettiamo solo a disposizione le nostre conoscenze, il merito è dei ragazzi. Il derby non sarà una partita come le altre, è importante per noi, per i tifosi e per il prosieguo della stagione".