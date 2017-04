"Prima di attaccare o accusare, specchiati!". Il lungo messaggio di Marco Materazzi conteneva questo segnale, netto il destinatario in casa Inter: Piero Ausilio. Come spiega il Corriere dello Sport, infatti, il motivo sarebbe legato al momento in cui Materazzi ha smesso di giocare. L'attuale ds nerazzurro aveva invitato il difensore ad appendere gli scarpini al chiodo nel 2011 con la promessa di prenderlo nell'area tecnica con un ruolo nell'Inter; poi, non se ne è fatto nulla. E Materazzi non dimentica...